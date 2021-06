“Ese señor no es nada mío”

Aunque es una tierna noticia sobre el hijo de Makoke, la verdad es que Matamoros no se ha emocionado nada al respecto y ha dejado claro que la familia de su exmujer no tiene nada que ver con su sangre:

“Ese señor no es nada mío. Ellos no son mi familia y, aunque le deseo que le vaya bien a la criatura, me importe una higa lo que les pase a ellos”, ha dicho, sin tener en cuenta que el bebé será el sobrino de su hija Anita.