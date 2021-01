El cara a cara de Diego Matamoros y Javier Tudela

Diego Matamoros le advirtió que dejara de hablar de su familia y le lanzó un dardo de lo más puntiagudo: “Lo que hacéis es vender memorias y miserias”, dijo el hijo de Kiko. A lo que Tudela respondió tajante: “Enhorabuena, ese papel te lo has estudiado y te ha quedado muy bien (…) No me he metido nunca en cosas de la familia y no lo voy a hacer ahora, no por ti, por Kiko”, respondió.