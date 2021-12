Kiko Matamoros está de celebración . El colaborador cumple 65 años y recibe el mejor regalo posible. Kiko ha salido corriendo de plató porque ha recibido una increíble noticia. ¡Se ha convertido en abuelo! Laura Matamoros ha dado a luz a su segundo hijo, Benji . "He visto a mi hija, al padre y a su nieto. Ha sido un regalazo , yo quería que naciera el mismo día que yo", ha confesado muy emocionado y conteniendo las lágrimas. "Llevaba todo el día tacado. He visto a mi hija feliz".

" Merece la pena estar aquí , aunque sea un rato, por estas emociones. La ha atendido una unidad especialidad en partos. No ha tenido dolores ni muchas molestias. Ella está estupenda y ojalá esté cuanto antes en casa de vuelta. Porque ahora con lo del covid las visitas están muy restringidas", ha explicado el tertuliano.

Kiko ha agradecido todos los mensajes recibidos y ha confesado cómo le gustaría que fuese su nieto. "Gracias a todos los que me habéis escrito, a los compañeros, al equipo y a todos. Es un día muy especial. Si se parece a la madre va a sacar mucho de mí, pero que se quede con lo bueno y que no cometa los errores que yo he podido cometer y que cometo. Sobre todo, que sea una buena persona, es lo que quiero y que sea feliz", se ha sincerado.