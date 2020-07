Kiko Matamoros no ha recibido la visita de su hija Ana tras su operación: "No tengo relación con ella"

Sin embargo, faltó la más pequeña, Anita. Marta no nos quiso decir si la menor de los hijos de su chico se había interesado porque no tiene trato con ella, pero la propia Ana, que celebraba su cumpleaños el mismo día, contaba que estaba al tanto de cómo estaba su padre.

Pero 24 horas después y en una conexión telefónica en directo, el propio Kiko Matamoros ha contado que no sabe de su estado a través de él: “Si se ha interesado ella mejor y si no, tampoco pasa nada”. Es más, ante las preguntas de Carlota Corredera ha confesado que él tampoco la felicitó por su cumpleaños: “No tengo relación con ella, ya lo dijo su madre y lo corroboro yo”.

Pero ¿Qué papel ha jugado su exmujer en este conflicto? Al colaborador le da igual: “Mi hija tiene suficiente personalidad para administrar sus emociones y sus sentimientos, no me paro en lo que haya hecho la madre, me da igual, mis relaciones con mi hija tienen que ser con mi hija”.