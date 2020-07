El enfado de la novia de Kiko Matamoros con Laura Fa: se niega a intervenir en directo en ‘Sálvame’

“No critiqué sus labios a diferencia de ella, que dice que no tengo cerebro”, se queja Marta, diciendo: “Ella hizo bromas con mala uva, yo no la he insultado, ella a mí sí”. Además, dejaba caer que todo el mundo es muy moderno, pero solo de cara a la galería: “Somos muy poderosas, pero si te cuidas o eres guapa no tienes cerebro”.

La respuesta de Laura Fa: matiza y se disculpa

La réplica llegaba poco después y a través de un mensaje de Laura Fa que nos transmitía Carlota Corredera. “No me sentí atacada por mi físico hice una coña en redes, los que me conocen saben que digo ‘no estoy buena soy lista”, se ha justificado la colaboradora recalcando que solo era una broma: “Estoy cero ofendida, de verdad, y si he se ha pensado que le he dicho que no tiene cerebro me disculpo porque no lo sé, no la conozco”.