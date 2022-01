Kiko Matamoros dio la noticia de la separación de Anabel Pantoja y Omar Sánchez, es más, nos hablaba de una tercera persona en la vida de la colaboradora de 'Sálvame'. La noticia se ha confirmado, aunque no la infidelidad, y ahora el colaborador ha hecho una advertencia que dejaba entre lágrimas a la colaboradora.

"No sé si Anabel casa en su nuevo mundo, en su nuevo círculo, en sus nuevas amistades", comenzaba a decir Kiko Matamoros en el plató de 'Sálvame' y es que, según el colaborador, Anabel debería tener cuidado con su nuevo entorno: "Mi consejo es que no confíe demasiado en gente que posiblemente no haya una base sólida para darle determinada confianza".