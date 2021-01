Anita no es la primera: Diego y Laura Matamoros también se quitaron el apellido

En pleno conflicto con su padre, Anita no ha dejado apenas rastro del apellido Matamoros en sus redes sociales. La influencer ha reducido su apellido a tan solo una 'M' en su nombre de usuario en Instagram... pero no es la primera vez que sucede algo similar.

Diego fue el primero en apellidarse solo Flores

Cuando el conflicto estalló con Diego Matamoros, el hijo mayor dle colaborador de 'Sálvame' fue el primero en tomar esta iniciativa. En una exclusiva que protagonizó junto a su hermana, decía no renegar de su apellido, pero le parecía un obstáculo en su carrera: “Con mi bagaje mediático era un hándicap en mi nueva andadura”.

Laura también redujo el Matamoros a la inicial

Ocurrió en el año 2016 y apenas cuatro meses después era Laura Matamoros la que hacía algo similar. Como ha decidido ahora Anita, reducía su primer apellido a la 'M' y así justificaba que no lo quitaba, solo lo abreviaba, y las causas eran las mismas. También estaba enfrentada a su padre pero adujo motivos profesionales.

La reacción de Kiko Matamoros a la decisión de su hija Anita

En 'Sálvame', el colaborador intentaba quitarle importancia a la situación, pero lo cierto es que también reconocía que la situación "no es agradable" porque es "una especie de renuncia pública". Sin embargo, como no sabe cuáles son sus motivos, prefería no abordar la polémica.