Kiko Matamoros: "No es agradable, es una especie de renuncia pública por parte de tu hija"

Pero ¿Cómo se ha tomado este gesto Kiko Matamoros? En primer lugar, el colaborador de ‘Sálvame’ ha dejado claro que ni está en guerra con ella ni la quiere: “No sé cuáles son las causas pero si fueran de tipo comercial pues me parece muy bien y si fueran de otro tipo también me parecería bien”.

“Una cosa es que no duela, siempre tienes la duda al no haber comunicación no sé por qué lo ha hecho”, insistía el colaborador, aunque reconocía: “No es agradable, es una especie de renuncia pública por parte de tu hija pero como deja la ‘M’ ahí tampoco sabes y tengo esa duda”.

Lo tiene muy fácil si quiere, que me pida perdón y si no, no pasa nada

Aunque no cierra la puerta: “Depende de ella, si en ella está sentarnos, intentar entendernos, pedir perdón y reconstruir la casa, estaré encantado pero si no está en ella no voy a arrastrarme ni que se arrastre a nadie conmigo. Lo tiene muy fácil si quiere, que me pida perdón y si no, no pasa nada”.