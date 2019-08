Kiko Matamoros se enfrenta a las críticas de Antonio Montero: "No soy un sinvergüenza para vender cosas que no son"

“En mi entrevista no hubo lágrimas, dije que no sabía lo que los médicos iban a encontrar pero no he exagerado ni un ápice”, ha asegurado Matamoros detallando que ha tenido hemorragias “brutales” por las que perdió “litros” de sangre. Además, se ha dirigido a Laura Fa, también crítica tras hablar con un oncólogo: “Debe estar un poco perdido, lo normal es que en una resonancia, cuando ha habido tanta sangre y coágulos y se han concentrado alrededor de la zona tumorada, se puedan confundir con tumores”.