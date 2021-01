Kiko Matamoros sorprendió a todos con su último PoliDeluxe en el que desveló que consume sustancias, que han intentado matarle y que si tuviera que hacerlo, desheredaría a su hija Anita para que así no se beneficiaran su madre, Makoke, y su hermano, Javier Tudela.

24 horas después, el colaborador de ‘Sálvame’ nos cuenta que salió “convencido” de lo que había hecho. Cree que es algo “necesario” e “higiénico” porque no está dispuesto a que nadie le atemorice: “A mí no me van a callar con amenazas ni con historias que llevo un par de veces escuchando”.