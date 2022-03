“Yo tengo fotos y grabaciones , fotos mías íntimas”, confesaba Matamoros, al tiempo que añadía que Gustavo González podía dar fe de ello. Lo cuenta para dar su opinión de lo peligroso que puede ser que material íntimo de este tipo ande circulando por ahí. “Es una foto que mando a otra persona y le llega a Gustavo por una vía que yo no sé”.

Kiko asegura que no tiene problema en enseñar sus partes íntimas a otros/as compañeros para que comprueben si eso que dice Gema es verdad o no y, ante esto, Chelo García Cortés se ha ofrecido voluntaria para ser testigo de que Kiko tiene bajo la ropa. Él se muestra dispuesto a enseñarle la foto: “No me da ninguna vergüenza”, asegura el colaborador.