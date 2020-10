Kiko Matamoros se enfrenta como nunca a Gema López: "Eres una macarra de la moral"

Gema López: “¿Jugamos y que luego me digas en publi no pienso esto pero me lo dicen por el pinga?”

Gema López está decepcionada con su amiga y compañera de plató Chelo Gª Cortés ¿El motivo? Que la colaboradora aceptó una pregunta sobre su vida privada sin ni siquiera buscar su mirada cómplice.

Pero además, confesaba que no conoce a esa Chelo que puede actuar con frialdad y, en ese momento, Kiko Matamoros intervenía: “No conocéis a la Chelo a la que no controláis, a la que no sometéis”.

Gema no podía creerse que precisamente su compañero le hablara de sometimientos con lo que ha hecho “llorar” a su compañera y no entendía que se exaltara: “Yo estoy súper serena, en ese tono no le contesto a nadie”, le decía.

“¿El tono? Cuando ella se rasga las vestiduras, chilla a todo Dios y hace lo que le da la gana”, se quejaba el aludido así que ella se disponía a jugar con las cartas boca arriba: “¿Jugamos y que luego me digas en publi no pienso esto pero me lo dicen por el pinga?”

En ese punto, Kiko Hernández tomaba la palabra para dar paso a publicidad y, a la vuelta, comunicaba que Matamoros se había quitado el pinganillo por decisión propia y que los colaboradores no se habían visto durante la pausa.

“Estoy hasta las narices de que me den lecciones de ética, respeto el trabajo de los demás hasta que no respetan el mío”, tomaba la palabra Matamoros y se dirigía a su compañera: “Como ya llueve sobre mojado le querría decir a la compañera que es muy fácil el trabajo que tú haces, facilísimo, venir aquí a hablar de la vida de los demás y yo de mi vida privada no hablo”.

“Eso es lo cómodo, que los demás se desgasten que yo soy una macarra de la moral”, le acusaba Matamoros pero Gema, impertérrita, se mostraba agradecida porque hbiera cambiado el tono y no siguiera con el anterior “de tabernero”: “Te has exaltado porque buscas que me exalte yo”.