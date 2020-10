Mila Ximénez está preocupada por María Patiño: “El esfuerzo que hace en el trabajo la tiene absorbida y agotada”

Cree que la presentadora está pasando por un bajón, un mal momento en el que cree que todos tienen que ayudarle y María le daba la razón en cierto modo, ya que cree que ha vivido deprisa ciertas situaciones difíciles sobre las que no ha reflexionado.

Aunque intervino en el 'Deluxe' porque no le gusta ver así a su amiga, Mila Ximénez se muestra preocupada en 'Sálvame' por lo que le pasa a María: “El esfuerzo que hace en el trabajo la tiene absorbida y agotada”, decía la colaboradora: “A veces viene conmigo a mi sesión de quimio y me doy cuenta de que no para”.