Kiko Matamoros cuenta cómo consiguió José Antonio Avilés la entrevista con el padre de Julen: "Fue repugnante, rastrero"

“Es la cosa más rastrera que he oído yo a la hora de obtener una entrevista”, ha dicho Kiko Matamoros y es que dice saber cómo consiguió José Antonio Avilés una entrevista con el padre Julen, el niño que falleció tras caer en un pozo en una finca de Totalán.

“La verdad es repugnante, cruel”, ha asegurado el colaborador de 'Sálvame' y es que, según ha podido saber, José Antonio habría conocido a un primo de la familia y habría conseguido que le presentara a José, padre de Julen: “Tuvo una conversación con el padre of the record [término periodístico que indica que esa conversación no se va a saber], ni se habla de publicar ni pada y él transcribió la conversación y la vendió”.