Kiko Matamoros tiene “40 ases” contra Makoke: “Tengo dos horas de grabaciones”

¿Qué guarda Kiko Matamoros?

Matamoros no sabe si su hija conoce toda la realidad en torno a su madre, dice que tiene muchas cosas que contarle y dejaba caer que su ex, Makoke, lleva tiempo sin contestarle como antes lo hacía. Sin embargo, advertía que quizá no haga falta nada para provocar su respuesta: “No descarto que sin necesidad de que abra la boca, la abra yo”.