Kiko Matamoros, a la redacción de ‘Sálvame’: “Si no me quieren o no les gusto, me importa un carajo”

Kiko Matamoros es otro de los colaboradores de 'Sálvame' que no es muy simpático con el equipo

Kiko Matamoros tras saber lo que piensan de él sus compañeros: "Yo no vivo para gustar a nadie "

Anabel Pantoja y María Patiño han pedido perdón a la redacción

Si Anabel Pantoja llamó "torpes" a los redactores y, María Patiño cuando llega ni saluda... hay otro colaborador que tampoco es muy simpático con el equipo: "El top one es Kiko Matamoros, siempre tiene palabras cariñosas para nuestros vídeos, queremos que suba a pedirnos perdón por criticar nuestro trabajo".

Carlota Corredera ha querido transmitirle a Matamoros el malestar que reina en la redacción con él y que no le consideran como el mejor compañero del mundo. El colaborador ha hecho memoria y puede que una o dos veces les haya dicho que no le gustan los vídeos que han hecho de él o de su pareja, pero solo un par de veces en 12 años. "No tengo ningún problema en subir a la redacción", ha asegurado a la presentadora.

Para Matamoros su relación con el equipo es de "respeto"

Su relación es de "respeto", ha sentenciado, y cuando le han pedido algún favor, él se lo ha hecho, "y yo no he tenido ningún problema con nadie", ha añadido. Eso sí una vez fue crítico con una compañera por el vídeo que hizo, fue "despectivo". Y si han dicho eso de él, "no me interesa aclarar nada", ha sentenciado. Matamoros va a seguir pensando lo que piensa, "seguiré siendo como soy", ha apuntado.

Respecto a lo que piensan de él sus compañeros le da igual, “si no me quieren o no les gusto, me importa un carajo”, ha asegurado. "Muy bonita todo", le ha contestado Carlota tras escuchar sus palabras.