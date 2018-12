telecinco.es

Kiko Matamoros se ha sincerado como nunca, lo económico ya no es lo único que enfrenta a al pareja y el colaborador de 'Sálvame' habla de sus sentimientos como nunca antes lo habíamos oído. Para Kiko, su crisis con Makoke no empezó con la supuesta infidelidad de su mujer hace nueve años, sino el día en que habló "contra mí y contra mi hijo", porque en ese momento se dio cuenta de algo: "La prioridad en la vida de mi mujer era salvar su culo y no el mío, su prioridad eran sus hijos y ella".

Para Kiko, Makoke está mintiendo en lo que a su historia se refiere y, si no miente, sí “retuerce” la verdad: “A veces son matices que distorsionan todo, a veces silencios, pero sí está faltando a la verdad gravemente”. De hecho, confiesa “honestamente” que su exmujer le está defraudando.

Ante las críticas de la audiencia, el colaborador apuntaba que él quiere para sus hijas a un hombre que las quiera y añadía que a ese respecto lo tiene clarísimo: "Creo que he demostrado sobradamente que he querido muchísimo a mi mujer y me gustaría tener el convencimiento de que a mí me han querido igual, ahora tengo dudas muy gordas". De hecho, se ha dado cuenta de que él ha "abrasado" su vida y no se siente correspondido: "He renunciado a una parte importantísima de mi vida y de mi felicidad por apoyarla y estar a su lado".

De hecho, fecha el inicio de su crisis no en una infelidad, supuesta para algunos y "absoluta" para él, de Makoke: "Mi crisis real con ella empieza el primer día que habla aquí en este plató contra mí y mi hijo Diego Matamoros, me di cuenta de que la prioridad en la vida de mi mujer era salvar su culo y no el mío, su prioridad eran sus hijos y ella y yo quedaba en otro lugar, en el cuarto si podía ser, que tampoco estoy seguro".

“A partir de ahí me sentí defraudado y ella lo sabe”, ha dicho Matamoros destapando además que la actitud de su exmujer “favoreció todo menos el acercamiento con mi hijo”. Eso sí, ha reconocido que fue él mismo quien decidió seguir con ella: “Soy yo el que priorizo estar a su lado porque la actitud de mi hijo me parecía y me sigue pareciendo desmedida, injusta y absurda”.

“Empecé a ver mi relación con mucha distancia y a sentirme ni bien querido ni bien tratado ni respetado”, ha intentado explicar Matamoros, que decidió empezar a vivir de otra manera: “Empecé a mirar a mi mujer de otra forma, empecé a desear a otras mujeres, de verdad, por lo menos su compañía, su complicidad y su cariño”.

"Mi hija Ana entiende que soy un ser execrable por serle infiel a su madre"

"un ser execrable" por serle infiel a Makoke, pero comenta también que desde entonces han tenido contacto aunque, eso sí, un tanto frío. Matamoros se rompió hace días cuando contó que su hija Ana no le había respondido a un mensaje. Teme que su separación con Makoke le pase factura con su hija menor, como así le pasó en su anterior matrimonio. Kiko entiende que para ella espor serle infiel a Makoke, pero comenta también que desde entonces han tenido contacto aunque, eso sí, un tanto frío.

Matamoros, sobre su hijo Diego: "Hace tiempo que me sobra"

Eso sí, Matamoros ha dejado claro que sigue pensando lo que dijo: "Hace tiempo que Diego me sobra". De hecho, ha apuntado que él creía que le quería y le admiraba y que descubrir que sus sentimientos no tenían nada que ver en directo fue muy doloroso.