Kiko Matamoros no tolera las provocaciones de Tony Spina: “Es un patán y un hortera de bolera”

“Si esas declaraciones las hace alguien cercano a mí le digo que es tonto, así, directamente”, con estas palabras ha reaccionado Kiko Matamoros a las declaraciones de su ex, Makoke, y de su nuevo novio, Tony Spina. La nueva pareja habla de su intimidad y hace algunas alusiones a esa misma faceta de la relación de Makoke y Kiko Matamoros, pero el aludido cree que solo le provocan y le lanzan dardos para que les paguen más por la exclusiva: “Son un conjunto de adosados, me ha salido una urbanización monísima”.

En su exclusiva, Makoke y Tony Spina no solo hablan de su noviazgo, también de sus relaciones íntimas y es que la exconcursante de ‘GH VIP’ dice que hace años que no se sentía tan amada y hace declaraciones como que su chico “cumplió las expectativas de largo”. Además, ha dejado caer que su chico no necesita tomarse "ninguna pastillita azul” y Tony ha completado sus palabras: “Me han llamado algunos laboratorios que quieren mi sangre para hacer esas pastillas”.