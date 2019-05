Rafa Mora, sobre Tony Spina y Makoke: “Él me dijo que no le gustan las mujeres mayores”

Rafa Mora siembra la duda sobre la relación de Tony Spina y Makoke. Él estaba presente la noche en que se supone que todo empezó, pero el propio Tony se lo negó: “Me dijo, ‘no me gustan las mujeres mayores, Makoke no me pone, a mí me pone... y me señaló a otra persona”, y esa otra chica era, al parecer, Anita Matamoros.