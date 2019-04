"Humillación y decepción": Kiko Matamoros recibe en directo los reproches de su exnovia

Cristina, rota: "Era una humillación constante"

Por otro lado, explica que no le aportaba estabilidad, que le "agota" su estilo de vida "saliendo todas las noches" y deja caer que le ha dicho que se cuide. Además, aunque le reconoce que ha sacado uñas y dientes para defenderle mientras estaban juntos, ahora le ha soltado la mano: "Me ha dejado caer al vacío".

Kiko M. responde a las insinuaciones de su ex

Pero Kiko ha negado sus palabras, entiende cómo se siente, pero afirma que ha intentado ayudarla "hasta el último momento". Además, en cuanto a su estilo de vida, no da importancia a sus declaraciones: "Mi vida es la que es, yo no me escondo ni le escondo nada a nadie, el que quiera que me acepte y el que no, no pasa nada”.