Kiko Matamoros interviene en directo por un tema relacionado con Carmina y nos habla de su salud: "Me estoy cuidando mucho"

Dicho esto, puntualizaba ante las informaciones de sus compañeros que sin ánimo de afear ni llevar la contraria a nadie, la vida de Carmen Ordóñez no cambió cuando empezó a trabajar en Telecinco, cambió antes “y para bien”: “Sus hijos estaban encantados de que estuviera en Telecinco”.

“Bien es cierto y es innegable que determinados hábitos y conductas no fueron del todo reconducidas porque no creo que sea justo ni engañarnos ni engañar a nadie ni mentir porque es absurdo, no tendría sentido pero la vida de Carmen cambió para mejor y es un hecho incontestable”, añadía el colaborador.