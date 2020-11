Kiko Rivera no responde a los mensajes de Anabel Pantoja: “También me gustaría que él me llamara a mí”

“Para conocer a una familia no hay que matar a otra”

Y la colaboradora no podía evitar las lágrimas de nuevo contando que, aunque habló con su primo, lleva algunos días que no le contesta a sus menajes. De hecho, le dijo que quería hablar con él para contarle algo, pero no obtuvo respuesta.

“Me dijo que estaba liado y que me llamaría, le mandé una foto de cuando me puse de pie por primera vez después de 30 días y tampoco contestó… pero no pasa nada”, decía Anabel, pero en realidad sí pasa: “No voy a comparar mi problema, pero lo estoy pasando muy mal y un mensajito de cómo estás y tal… También me gustaría que me llamara o me escribiera él a mí”.