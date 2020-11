Anabel, desolada el conflicto de Kiko Rivera e Isabel Pantoja: “Creo que esto no tiene arreglo, se ha destruido una familia”

"Tuve que parar el programa de Kiko a la mitad, no daba crédito"

Rota, la colaboradora confiesa que su primo no responde a sus menasjes

Asegura que su tía está peor que cuando entró en prisión: "Ahí tenía el apoyo de Kiko y sus nietos, ahora no sabe cuándo va a ver ni a Kiko ni a sus nietos"

Anabel Pantoja vive el conflicto familiar en el que se ven inmersos sus seres queridos aislada en Canarias, donde vive y de donde no puede moverse dado que tiene una pierna fracturada. La entrevista de Kiko Rivera acusando a su madre de engañarle y robarle ha creado un verdadero terremoto.

“Creo que esto no tiene arreglo y me afecta porque creo que se ha destruido una familia”, decía Anabel en directo en ‘Sálvame’. La colaboradora se emocionaba y es que cree que esto se arreglaría si su primo y su tía se vieran, pero el daño ya está hecho: “Ha habido un programa tremendo, no digo que sean mentiras, pero es un programa tremendo para una madre”.

Entiende que su primo está “jodido” y que necesita una explicación, pero le pidió que parara cuando empezó con los tuits enigmáticos, él le pidió que no se metiera y eso ha intentado hacer, pero no puede creerse lo que está sucediendo: “Tuve que parar el programa a mitad, no daba crédito”.

Cantora no es el triángulo de las Bermudas

Visiblemente molesta, la colaboradora de 'Sálvame' se queja de las intervenciones mediáticas de personas que han trabajado en Cantora y que dicen haber visto habitaciones secretas y objetos de Paquirri en habitaciones cerradas: “No hay puertas secretas, es un cuarto que da a un vestidor como tenemos todos ¡Parece Cantora el triángulo de las Bermudas! No vamos a hacer leña del árbol caído”.

Mi tía está peor que cuando entró en la cárcel, esto es lo peor que ha pasado en la familia en mi vida