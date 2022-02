"A veces, la mente te traiciona", reconoce Kiko Rivera, que pide perdón a Isa Pantoja por el delicado episodio de su vida que narró en una exclusiva

Kiko Rivera explica que Irene Rosales no está de acuerdo con algunas de sus declaraciones: "Mi mujer no lo está pasando bien"

Kiko Rivera niega haber sufrido una recaída: "Voy al psiquiatra y al psicólogo, lo primero que me dijeron fue que me alejase de mi familia"

Kiko Rivera contó en 'Lecturas' que dio "un tortazo" a su hermana, Isa Pantoja, cuando la encontró en el baño intentando 'descansar'. Esta entrevista ha dejado a su hermana "destrozada" y ha provocado un auténtico torrente de críticas por las que el DJ pide perdón en directo en 'Sálvame': asume su error, contar algo tan privado, pero se justifica explicando que se "encendió" con las preguntas y establece distancias con su familia.

El hijo de Isabel Pantoja ha intervenido telefónicamente en ‘Sálvame’ para contarnos que está “fastidiado” porque las cosas “no han salido como yo pretendía que saliesen”. El DJ ha matizado sus palabras, asegura que se ha equivocado “en contar algo tan personal” pero se justifica: “Cuando uno está en caliente y te hacen preguntas o afirmaciones como me hicieron en este caso, quizás pudo conmigo todo lo que ha pasado, la mente a veces te traiciona y en este caso lo ha hecho”.

Kiko Rivera se queja de los insultos que ha recibido

Rivera pide perdón: “Le he pedido disculpas a mi hermana, también a la gente a través de un comunicado”, pero también se queja de que se le han adjudicado términos como “machista” y “maltratador: “Es un poco fuerte”.

El DJ reiteraba sus disculpas públicas: “He cometido el error de contar algo que debería haberme callado, a veces la mente te traiciona”, reiteraba Kiko que se siente “mal” por ello: “No sabía que pudiera llegar a este punto”.

Además, se justificaba diciendo que cada uno interpreta “de una manera” un titular: “La revista ha hecho su trabajo, pero sí que es cierto que cuando queda plasmado y escrito es diferente quizás a como yo he querido contarlo”.

A mí me han hecho daño y cuando te hacen daño cada uno reacciona de una manera diferente

“Te lo juro por dios que no era para atacar”, prometía Kiko a Carlota Corredera, pero recordaba que él también ha sufrido otro tipo de declaraciones: “Recuerdo que Dulce contó cosas y al preguntarme eso yo me encendí como un cerillo (…) Quizás me encendí demasiado y no pretendía eso, me he equivocado y lo siento, no me siento nada bien”.

La relación de Kiko Rivera con su familia es "cero"

Además, recordaba que él también ha sido agraviado: “A mí me han hecho daño y cuando te hacen daño cada uno reacciona de una manera diferente”. Kiko deja claro que sus sentimientos “son los que son” y añade: “No los puedo cambiar”.

Pero ¿Qué siente por su madre y su hermana? Quizá cierta “nostalgia”, el DJ “añora” algunas cosas: “Yo también estoy solo, quitando a mi prima Anabel que mantengo conversaciones con ella”, decía y es que su separación les ha acercado de alguna manera: “Con el resto de miembros es cero por ambas partes y de momento así quiero seguir”.

¿Cómo afronta Irene Rosales la polémica?

"Mi mujer no lo está pasando bien", asegura Kiko Rivera, que confiesa que Irene Rosales "no está de acuerdo con algunas declaraciones". Pero para él, se trata de una "anécdota complicada" que le ha tocado vivir y que sabe que pertenece "a la intimidad más profunda" de Isa: "Cuando yo lo digo, mi cabeza no asimila cuál es el concepto de eso. Entiendo que es un daño irreparable y lo siento mucho".

Kiko Rivera niega haber sufrido una recaída

Mucho se ha hablado del estado de Kiko Rivera y de la posibilidad de que hubiera sufrido una recaída en su problema de adicciones, sin embargo, el DJ lo niega: “No he tenido ninguna recaída, gracias a Dios, estoy yendo al psiquiatra y al psicólogo”.

Es más, afirma que lo primero que hicieron fue aconsejarle: “Me dijeron que me alejase de mi familia porque no me hacían bien”. Ahora, sigue con su tratamiento e intenta llevarlo “lo mejor posible” aunque reconoce: “No es fácil, pero lo superé y lo seguiré haciéndolo”.

Kiko Rivera da la cara

Finalmente, Kiko Rivera ha dado la cara y en lugar de intervenir telefónicamente, ha dejado que las cámaras de ‘Sálvame’ entraran en su casa. Nos ha confesado que si no ha llamado a su hermana es porque no sabe cómo explicarle, cree que no le apetece hablar con él y prefiere ahorrarle “el trago”.