El entorno de Kiko Rivera e Irene Rosales niega los rumores de crisis: “No hay ninguna fisura en su matrimonio”

Tras ver las imágenes de una Isa Pi devastada, que no termina de entender la actitud de su hermano contra ella y que no acepta su perdón. Ángela Portero nos ha confirmado que los rumores que apuntan a una recaída de salud de Kiko Rivera se equivocan, ya que desde su entorno aseguran que Kiko está estable y que justifica su ataque contra su hermana “Su círculo, la gente que realmente está con él, me transmiten que no tiene ese tipo de problemas… Una cosa es que algún haga un bolo y salga con otra gente, pero su círculo es sano y me dicen que está centrado… Me dicen que él cree justificado su ataque a su hermana”.