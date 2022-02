Reconoce que quizá se ha equivocado "en contar algo tan personal" pero asegura que su intención no era mala: "No me gustaría que pensarais que iba para atacar ni mucho menos".

"Sin más, quiero pedir disculpas también a toda la gente que me quiere y me sigue, sé que muchos de ellos están sufriendo", continuaba diciendo Kiko Rivera, pidiendo también comprensión y atacando una vez más a la revista: "No he querido atacar de ninguna de la maneras pero entiendo que, de la forma en que está escrito, parezca una humillación".