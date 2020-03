Kiko Rivera: "Mi hermana me ha dado una lección"

Kiko Rivera también ha visitado 'Sálvame' para presentarnos su nuevo tema y, viendo las imágenes con su hermana, ha dicho: "Me ha dado una lección", y es que se veía entre la espada y la pared: "Me iba a decidir por mi hermana en esta ocasión pero justo hoy me ha dicho eso y me ha salvado la vida". Además, ha reconocido que las coas para él también eran distintas cuando era más joven: “Cuando yo tenía la edad de mi hermana, era mucho peor que ella”.