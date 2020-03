Mila Ximénez explica por qué se acabó su amistad con Suso: sus respectivas críticas cuando participaron en ‘GH VIP’

Tras su paso por ‘Supervivientes’, Mila Ximénez y Suso se hicieron íntimos. De hecho, Mila explica que fue su principal apoyo en los malos momentos. Sin embargo, su amistad se rompió tras el paso de Suso por ‘GH VIP’, no le gustó lo que Mila dijo de él y no le saludó cuando se reencontraron en maquillaje: “Me volvió la cara y la persona que le lleva me dijo que le había puesto muy mal”.