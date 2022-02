"En un cumpleaños siempre echas de menos... pues a mi madre, mi hermana, mis hermanos también", decía Kiko Rivera y es que solo recibió un mensaje por parte de su prima Anabel: "Me dio mucha alegría, de los demás no recibí nada, lo entiendo, pero uno no es de piedra, tiene sentimientos y en determinados momentos de tu vida te acuerdas de los tuyos, al final son los tuyos por muy mal que te lleves".