Kiko Rivera explica el porqué de su entrevista y carga contra Isa Pantoja: "Para mí ya no es mi hermana"

Kiko dice que no culpa de sus problemas de adicción a la tonadillera, pero sí cree que si hubiera tenido “otro tipo de madre”, quizá habría estado “pendiente de él”: “Muy bien que tengas tu trabajo pero luego no te pases todo el día metida en tu maldito cuarto porque tus hijos te necesitan”.

Sin embargo, Kiko ya no considera hermana a Isa: “Ahora ya hablamos de sangre, no le deseo que le vaya bien”. Más sincero y enfadado que nunca, Kiko acaba por exclamar: “¡Que les den a Dulce, a mi hermana y a Asraf! Me importa poco mi hermana ¿Y me va a importar Asraf? ¡Anda y que se vaya a comer un kebab!”

El DJ señala tres motivos: “Primero, echen la vista atrás y recuerden las barbaridades que contó la niñera. Segundo, esa que llaman mi hermana (que para mí no lo es ya) le dio la razón a una mentira. Tercero, básicamente porque me sale de las narices”.

Es más, pide que si a alguien le molesta que diga “la verdad” o no le gusta, se ahorren los comentarios feos porque no le importan: “s mejor que me dejen de seguir así sus redes sociales serán más sanas y no tendrán que ver algo que no les gusta”.