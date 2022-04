Este pasado fin de semana el programa 'Socialité' destapa que Luis Miguel tiene unas cuantas rarezas . Entre ellas, la que confiesa una de sus antiguas trabajadoras , "nadie podía estar viéndolo, porque no le gustaba, era llegar y todos volteaban a la pared" . No solo eso, comenta que todos debían firmar un contrato de confidencialidad .

Pero hay más, un empleado de un hotel, en el cual se hospedaba el cantante, relata que Luis Miguel "tenía un carácter muy prepotente". Juzguen ustedes si esto es así, entre sus exigencias, se encontraban "cortinas negras, que la gente cuando le viera por el pasillo se girara, no le podías mirar a los ojos, los coches los quería todos con los coches tintados". Otras de sus costumbres son beber siempre del mismo "copón", porque "no bebía si no era ahí".