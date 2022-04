Sigue Telecinco EN DIRECTO

La información sobre Chelo: su sobrino Alberto asegura que lleva más de un año sin hablar con ella a pesar de la muerte de su madre

Chelo estalla en plató y se enfada tremendamente por la información: "Me han demostrado aquí que no me quieren"

'Sálvame' ha destapado un secreto de Chelo García Cortés y ha sido a través de Kiko Hernández que se ha subido al pulpillo para contar la información que ha llegado a la redacción a través de un familiar sobre la periodista.

Kiko Hernández cuenta la información de Chelo García Cortés

"Se ha puesto en contacto con el programa una persona a la que hace tiempo le pediste dinero, es un familiar tuyo", asegura Kiko Hernández da todos los detalles:

"Le pides 2.000 euros y se lo devuelves. Ese familiar es tu sobrino, hijo de tu hermana, en paz descanse, se llama Alberto y dice que él no tiene ningún problema de dejarte dinero porque eres su tía y siempre le has mostrado cariño, pero en el peor momento de su vida, cuando fallece su madre y tu hermana, ha perdido una tía porque no ha tenido ni una llamada de apoyo ni de consuelo y que lleva más de un año sin saber de ti", explica.

El tremendo enfado de la colaboradora: se marcha del plató y quiere abandonar

Chelo García Cortés no ha querido entrar en el tema, aunque si ha verbalizado unas palabras: "Me parece tan injusto y tan cruel que voy a optar por el silencio y agradezco al programa que no me hayan preguntando, se puede preguntar sobre todo si es algo así. Muchas gracias por lo que está haciendo el programa conmigo esta tarde". Tras esto, no ha dudado en levantarse de su silla de colaboradora y marcharse del plató, tremendamente enfadada y completamente dispuesta a abandonar el programa.

