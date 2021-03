Carlota Corredera, entre lágrimas con la historia de Lely Céspedes: “La situación no es complicada, es crítica”

“Mi ilusión en la vida ahora mismo es tener la nevera llena”, nos confesaba Lely, que no podía evitar emocionarse: “Cuando hago la compra abro el frigorífico 40 veces para mirarlo”.

“Si tuviera que robar, robaría, pero no lo he hecho”

Nos dejaba claro que por sus hijos haría “lo que fuera” si no tuviera para comer, aunque lo tiene gracias a la gente que le ayuda: “Si tuviera que robar, robaría, pero no lo he hecho”, decía mostrado la factura de su compra.