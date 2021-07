Lola no esperaba que hubieran informaciones sobre su novio de una presunta deslealtad

La superviviente llama en directo a su pareja, Iván, para pedirle explicaciones

Lola decide confiar en su novio aunque tendrán una conversación sobre el tema

Lola se sentía en una nube con su novio Iván. No llevan ni un año pero con él sentía haber encontrado al hombre con el que casarse y tener hijos. Sobre sus planes les vimos de hehco hablar en Honduras con la visita de él a la superviviente en Honduras. En los Cayos Cochinos incluso quisieron probar a hacerle un encargo a la cigüeña.

Sin embargo, la vuelta a la realidad para Lola ha sido más dura de lo que imaginaba. En 'Supervivientes: El debate final' ha podido saber que Iván dejó de defenderla en el plató a raíz de unas informaciones que apuntaban a una presunta deslealtad.

Iván lo negó rotundamente. Aseguró en 'Sobreviviré: after show' que sí conocía "desde hace mucho tiempo" a la chica con la que se le relacionaba pero que no había pasado nada entre ellos. Insistió en que de quien está enamorado es de Lola.

Pero las caras de Lola durante la emisión del vídeo lo decían todo. Después lo verbalizó: "¿Y quién es esa tía? Me he ido a vivir con él en enero y yo el único vínculo de amistad que conozco son sus amigos, no amigas. No conozco a chicas que me haya presentado", dijo mosqueada.

"No quiero llevarme las manos a la cabeza ni entrar en brote. Voy a hablar con él porque lo primero es escuchar y confiar en él. Gracia no me ha hecho porque no me apetece salir de la experiencia de mi vida, como cuarta finalista, reencontrarme aquí con todos mis compañeros y volver al mundo real y de repente llevarme el hostión de que todo esto ha pasado mientras yo estaba concursando", acabó confesando.

Alexia Rivas, que es colaboradora de 'Sobreviviré: after show' le daba entonces más datos. "Me suena que esta chica era fisioterapeuta", le hizo saber. "Él lo que hace es deporte, fútbol, es verdad que cuando vino a la isla me comentó que tenía una amiga que es fisioterapeuta y que le había hecho publicidad en casa...", relacionaba Lola visiblemente preocupada. Aunque se relajó un poco cuando Marta López le dijo que no se había probado ninguna información.

Lola llama en directo a Iván para saber qué ha pasado

Jordi González continuó la gala. Pero como veía que Lola no estaba tranquila la invitó a salir del plató si quería para llamar a Iván y preguntarle por toda la polémica. Ella no se lo pensó y lo hizo.