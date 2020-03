Lorenzo Sanz hijo, tras el fallecimiento de su padre: “Que se te vaya así de rápido una persona es desgarrador”

Hablamos en directo con el hijo de Lorenzo Sanz, fallecido el pasado fin de semana a causa del coronavirus. El hijo de quien fuera presidente del Real Madrid ha intervenido en ‘Sálvame’ y nos cuenta lo “duro” que es decir adiós así a un familiar: “Te lo dejan en el hospital y no puedes estar con él en estos días en los que él está luchando por salir adelante”.

No han podido verle desde que ingresó en el hospital, tampoco han podido despedirse y no puede haber velatorio: “Mi madre que está aquí conmigo no puede recibir el abrazo de sus hijos, sus nietos y sus seres queridos y es lo que se hace más duro, más dramático”.