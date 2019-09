Belén Ro se ha enfrentado con Lydia Lozano por unos polémicos ‘retuits’ desde la cuenta del club de fans de la colaboradora. Ella sostiene que no tiene nada que ver porque no tiene ninguna red social, pero sí que existe una cuenta de Twitter con su nombre que ataca gravemente a Belén Ro. El programa se ha puesto en contacto con la persona misteriosa que lleva dicha cuenta y ha confesado que es ella misma quien escribe los polémicos 'tuits' y no Lydia Lozano.