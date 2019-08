Lydia Lozano carga contra Ania Iglesias: “No es profesional”

Según Ania, a Lydia no le gustaba ninguna de sus propuestas y, según la colaboradora, Ania no cumplía con las directrices de la dirección. Sin embargo, para Ania el problema era uno:le dijo a Lydia y el plató hirvió en segundos. Todos defendieron a Lydia y la aludida, llorando, negaba tener ningún complejo.

24 horas después, Lydia vuelve vestida con su ropa, cabreada y empoderada: “Me molesta la falta de profesionalidad de la gente, cuando no haces bien tu trabajo, no puedes echar la culpa a los demás, me ha llamado soberbia y ella no es profesional”.