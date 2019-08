Los colaboradores sacan las uñas para defender a Lydia Lozano y Ania Iglesias termina llorando: "¿Quién no tiene complejos en esta vida?"

La estilista Ania Iglesias ha sido la elegida para caracterizar a todos los colaboradores de los personajes más glamourosos del reino marbellí. La colaboradora Lydia - Gunilla Von Bismark ha tenido un 'rifirrafe' con Ania porque según la estilita la colaboradora no acepta su cuerpo. Al escuchar esto Lydia ha empezado a llorar porque no entendía que Ania no entendiera que no se sentía a gusto con el look que lleva en el programa especial Marbella.