La confesión de Ania Iglesias en los camerinos sobre el estilismo de Lydia Lozano: "Claro que hay vestidos, pero de talla pequeña"

En el especial 'Sálvame Marbella tal y tal', Ania Iglesias fue la encargada de vestir a todos los colaboradores con un estilo noventero. A todos les pareció bien el trabajo de la estilista, sin embargo, Lydia Lozano no estaba del todo cómoda con su look, y menos aun cuando escuchó que Ania piensa que no acepta su cuerpo y que tiene muchos complejos.

Ania confiesa que ella ha intentado en todo momento tranquilizarla y añade que no se lo ha puesto nada fácil. Además, ha criticado que la colaboradora nunca se ha querido probar nada: "Me da mucha pena que no lo disfrute". En la discusión que tuvieron, Ania dijo que Lydia no estaba feliz con su cuerpo y confiesa: "Uno de los grandes problemas, pero yo no se lo puedo decir, con los complejos que tiene, es que claro que hay vestidos, pero de talla pequeña".