Lydia Lozano brota contra José Antonio Avilés: “Es indignante ¿Por qué me querías tanto si no querías ser Lydia Lozano?”

Al parecer, el actual concursante de 'Supervivientes' hizo este comentario desprestigiando la profesionalidad de Lydia y la aludida no estaba dispuesta a consentirlo, aún más cuando José Antonio le ha hecho la pelota mucho tiempo.

“¿Por qué venías y me contabas tus batallitas?”, gritaba Lydia: “¿Por qué cada vez que estábamos aquí hablando o recogiendo una información me escribías y me pasabas todos los datos?”