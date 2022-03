Rocío Flores ha acudido a 'El programa de Ana Rosa' tras los muchos rumores de infidelidad por parte del que fuera su pareja Manuel. Joaquín Prat ha sido directo: " ¿Estás con tu pareja, estáis juntos? ", ha querido saber. "Voy a explicar una cosa, Manuel es una persona anónima, no forma parte del medio. Yo soy personaje publico pero nunca he cruzado el límite de comercializar con mi relación ni hablar absolutamente nada de mi intimidad", responde Rocío Flores.

La colaboradora insiste en que no quiere hablar de Manuel Bedmar: "No voy a cruzar ese límite y no voy a dar explicaciones de mi relación e intimidad, los límites me los marco yo". Sin embargo, Joaquín Prat insiste tras las imágenes en las que se les vio juntos ante las cámaras: "¿Pero este paseo por Málaga viene a confirmar que estáis juntos?".