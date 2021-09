Lydia Lozano se pica con Kiko Hernández porque nunca le pillan en sus vacaciones: “Creo que tiene un doble”

Carlota Corredera ha contado que Lydia “está hiper, mega, macro, cojo, súper rabiosa” con Kiko

El colaborador ha respondido a pregunta de Lydia de por qué a ella siempre la pillan: “¿Puede ser que Charlie llame a los fotógrafos?”

Kiko Hernández: “No he estado ni escondido, ni tapado, ni en la habitación vigilando”

“Lydia está súper picada con un tema, y como nosotros le contamos todo a la audiencia, vamos a contarle también este tema”, comenzaba contando Carlota Corredera, y se explicaba: “Lydia Lozano está hiper, mega, macro, cojo, súper rabiosa porque nunca hay fotos de las vacaciones de Kiko y ella cruza la calle para llevar al perro y ya hay temas”.

La colaboradora asentía ante las palabras de la presentadora y confirmaba su enfado: “Es que no sé cómo lo hace. Es que 1000 personas en un hotel y yo voy a uno de 40, hablo con un matrimonio y me venden”. Kiko, por supuesto, no se pudo quedar callado: “¿Puede ser que Charlie llame a los fotógrafos? Como va al gimnasio Charlie, a lo mejor se quiere ver en las portadas”.

Carlota, intrigada por el enfado de Lydia, le preguntó por qué pensaba ella que a Kiko nunca le pillaban, y la colaboradora fue muy clara: “Creo que tiene un doble, porque no es normal que vaya en el AVE y nadie diga ‘he visto a Kiko”. La presentadora tomó de nuevo la palabra y anunció: “David Valldeperas Andújar me ha dado la clave: no te pueden avisar de que está Kiko, porque Kiko viaja camuflado, hasta el punto de que coincidieron en un AVE y Valldeperas no le reconoció”.