Lydia Lozano no entiende que Terelu Campos escriba sobre ella y mucho menos sobre su marido, Charly. La colaboradora de 'Sálvame' no ha dudado en hablar alto y claro contra su excompañera pidiéndole que hable de sus propias anécdotas.

Pero no solo tenía un reproche contra él, también tenía para su excompañera de ‘Sálvame’: “No se me olvida lo que dijo de mi amistad con Tito Parejas, fue doloroso. Qué pena no entender una amistad sin sexo”.

Desde el plató de ‘Sálvame’, Lydia no daba crédito. La colaboradora pedía a Terelu que cambiara el nombre de su blog porque lo que ha contado ni es desconocido ni es nuevo, además de incierto según nos cuenta: “Esto fue en la prehistoria y lo que yo dije a la prensa fue que dejaran de perseguirte porque no estabas con Tito Pajares”.

Se quejaba también de que aunque dicen que no significa nada para ellas, la nombren siempre y no entiende que no hable de la gente con la que ha compartido momentos, a los que ha entrevistado: “¿Por qué no hablas de tus anécdotas con artistas importantes? ¡No hables de Charly porque Charly nunca se ha pronunciado y menos en un titular!”