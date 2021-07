Lydia Lozano explica cómo ligaba cuando estaba soltera

La colaboradora de 'Sálvame' crea una escuela de seducción improvisada en el programa

Lydia: "Aconsejo a todo el mundo que viva antes de casarse"

Lydia Lozano ha dejado atónitos a todos en 'Sálvame' al crear una escuela de seducción improvisada. Lo hacía porque la colaboradora contó que se había casado a los 28 años "muy vividita": "No os caséis sin haber vivido antes. Llega un momento en que dices 'Ya no, me aburre'. Yo he vivido todo tipo de emociones en mi vida", descubría.

"He viajado sola, te abre la mente. He estado en Mykonos, en México, en Italia... y eso es una maravilla porque no le tienes que dar explicaciones a nadie. Imagina que vas con una amiga y estás en una barra y me gusta Alonso. Antiguamente te decía el camarero: 'Dice el caballero que le invita a una copa'. Yo siempre le decía que tenía tarjeta y que yo me la pagaba", ilustró después.

Además, Lydia confesaba cuál es su arma de seducción más potente. "La risa. La risa y si veo que tiene buen humor... No podría estar con un sieso. Reírme, vacilar... yo vacilo mucho. Si yo vacilo y el chico no me sigue me voy al cuarto de baño y me voy", aseguraba.