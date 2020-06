Joana Morillas se enfrenta a Lydia Lozano y cuenta lo que sabe de su fuente: "Hablé con él"

En directo en ‘Sálvame’, nos ha contado incluso que siguió una de las cuestiones que investigaba Lydia en aquel entonces: “Se decía que Ylenia tenía un problema psicológico y que su suegro, que era psiquiatra, la estaba tratando en Santo Domingo, Lydia me dijo que le habían dado el teléfono de este hombre y me pidió que le llamara”.

Hizo la gestión, llamó, pero el hombre le dijo que no era psiquiatra, era traumatólogo y no había escuchado hablar nunca de Albano y Romina. Tras navegar por internet, Joana llegó a una conclusión: encontró esta información en páginas de alojamiento gratuito, no eran medios digitales, y creyó que la fuente le había “tomado el pelo” a la periodista.