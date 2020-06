Un comentario de Mila Ximénez despierta la rabia de Lydia Lozano: "¡Qué sucio!"

“Cuando llego a mi casa entiendo que esto es un espectáculo, olvido lo que ha sucedido pero tú no, sigues ahí y sigues y continúas y lees y profundizas y excavas y a mí eso me produce un cansancio infinito”, le decía Mila mirando a su compañera a través del plasma: “Hoy vamos a estar juntas, pero lo que suceda aquí se me va a olvidar porque si no, nos va a engullir a todos y a mí no me va a engullir mi trabajo porque todos, en el fondo, acabaremos engullidos por un Mississippi si seguimos como estamos”.