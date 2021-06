“Lydia Lozano es capaz de vender a un compañero y a su madre”, así de duro se mostró Rafa Mora en ‘Sálvame’ tras atacar por medio de una revista a su compañera de programa. Sin embargo, no es la primera vez que los colaboradores sacan la artillería pesada el uno contra el otro...

Rafa Mora vio peligrar su puesto como colaborador de ‘Sálvame’

Quizá Rafa no haya sido capaz de olvidar lo que sucedió este día. El puesto del colaborador estaba en cuestión y su continuidad en manos del resto de colaboradores: “¡Eres una sinvergüenza, no se juega así con el pan ajeno!”

En aquella ocasión, Lydia se defendió recordando a Rafa que no era buen compañero…

Esta vez, pillamos a Lydia Lozano en algunos asuntos personales, Rafa Mora se lo afeaba en directo, ella le llamaba “Matamoros de garrafón” y el aludido respondía a la pullita: “Mis compañeros me advirtieron que no me fiara de ti”.