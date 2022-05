Lydia Lozano no perdió la oportunidad de recriminar en directo , como ya había hecho en la reunión previa del programa, a Terelu la actitud con su hermana : “A mí me sorprendió mucho que en ese momento puntual tú no fueses corriendo a darle un beso a tu hermana, a decirle que cómo desconfiaba de ti… a mí, realmente, me sorprendió mucho”.

“Ella me increpó en un memento dado por algo que yo conté de su relación con la novia de mi sobrino, pero enseguida se dio cuenta y me pidió perdón, al salir del programa me volvió a pedir disculpas. Esta mañana me ha llamado y me ha dicho que lo único por lo que se siente mal de ayer, después de todo el mal rato que pasó, es porque ella se equivocó dirigiéndose a mí de esa manera. Nada más, si queréis rascar… pues rascaros las manos”, explicaba Terelu mientras subía el tono de la conversación.