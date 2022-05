“ No es una boda de famosos, es una boda familiar ”, aseguraba Carmen antes de confirmar que “ni viene Belén Esteban, ni viene Rocío Carrasco ”. “Repito, es una boda familiar y es una boda de los amigos de toda la vida de mi hija”, continuaba diciendo.

Una información que llamó mucho la atención a los compañeros, Kiko Hernández preguntaba sorprendido: “¿Cómo no va Rocío si es como tu hermana?”. Carmen Borrego le quiso quitar hierro al asunto en todo momento: “Rocío no viene porque no puede, porque tiene cosas que hacer… y Belén ya sabemos cómo está”.