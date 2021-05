La madre de Kiko Jiménez se tira a la yugular de Belén Esteban: “Tiene mucho que callar”

Ferré habló de unos malos “hábitos de consumo” que tuvo Kiko en una de esas noches en una casa que les había dejado un amigo suyo en la isla pitiusa; hábitos que Kiko, que estaba presente en el plató, no desmintió.

Sergi Ferré: "Que tengas un hijo tonto no es culpa tuya"

Mi hijo no regala vestidos ni le limpia el culo a nadie

Carmina no sólo ha dicho que su hijo "no lleva mala vida" - y de llevarla, ella le ayudaría - y que "se fuma un cigarro de vez en cuando", sino que también ha cargado contra los colaboradores que, durante la discusión del otro día, se metieron en medio: "Belén Esteban tiene mucho que callar. Lo que pasa es que mi hijo no regala vestidos ni le limpia el culo a nadie".